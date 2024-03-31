Сергей Павлович посетил матч РПЛ «Спартак» – «Урал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал UFC Лукойл Арена MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович посетил матч «Спартака».

Павлович поделился кадрами с матча 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» принимал екатеринбургский «Урал».

Игра на «Лукойл Арене» закончилась нулевой ничьей.

Изображение: сторис инстаграма Сергея Павловича

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22 комментария
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Ответ ЮРИЙ Д.
А кто это?
Уважаемый человек, которого по имени отчеству все называют
+157
-2
+155
А кто это?
+65
-18
+47
Фамилию написать забыли?
+34
-4
+30
Ответ ЮРИЙ Д.
А кто это?
На футбольной ветке он неизвестен широкой публике. А так это российский боец UFС, один из лидеров тяжелого веса
+31
-6
+25
Уверен, среди посетителей и Павел Сергеевич был. Наверняка и Сергей Сергеевич. Возможно и Па Палыч был.
Не удивили, не особо редкое ИО
+24
-3
+21
Мужик настолько крут, что его по имени отчеству величают
+15
-1
+14
Ответ S. A.
Фамилию написать забыли?
Его фамилия слишком известна, чтоб ее называть.
+13
0
+13
А Максим Анатольевич посетил?
+10
-1
+9
А Юрий Палыч был ?
+8
-2
+6
О, так это же наш трудовик
+3
0
+3
Ответ S. A.
Фамилию написать забыли?
так Сёмин же)))
+3
0
+3
Ответ Romero_095
UFS……….
YOUFSI
+3
-1
+2
Ответ ЮРИЙ Д.
А кто это?
Боец мма
Выступает в лучшей организации мира
Идет на 2-3 позиции в своей весовой.
Топовой тяжеловес
+1
0
+1
Ответ Red_Marlboro_
Комментарий удален пользователем
Тогда бы был отец Сергий
+1
-1
0
После такого мир уже не будет прежним, ага)
+3
-3
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Просто странный заголовок.
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Вы почему не пишете что инстаграм запрещен в рф 😡😡😡
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Олег Сергеич тоже был. Уважуха обоим
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А Семёнович с ним?
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Комментарий удален пользователем
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