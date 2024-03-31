Сергей Павлович посетил матч РПЛ «Спартак» – «Урал»
Сергей Павлович посетил матч «Спартака».
Павлович поделился кадрами с матча 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» принимал екатеринбургский «Урал».
Игра на «Лукойл Арене» закончилась нулевой ничьей.
Изображение: сторис инстаграма Сергея Павловича
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