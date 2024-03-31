Гончаров – о поединке Волков – Павлович: «Бой нужен для того, чтобы одного топового российского бойца отсоединить от чемпионской гонки»

Евгений Гончаров считает, что UFC не хочет видеть титульный бой между российскими бойцами.

«Этот бой нужен для того, чтобы одного топового российского бойца отсоединить от чемпионской гонки. Не могут два российских бойца, не важно, в каком весе, драться за пояс UFC. Думаю, руководство будет как минимум против этого», – заявил чемпион лиги ACA Евгений Гончаров.

Напомним, что Сергей Павлович и Александр Волков подерутся на турнире UFC Saudi Arabia 22 июня.

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