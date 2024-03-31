Гончаров – о поединке Волков – Павлович: «Бой нужен для того, чтобы одного топового российского бойца отсоединить от чемпионской гонки»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Евгений Гончаров Бокс/MMA/UFC

Евгений Гончаров считает, что UFC не хочет видеть титульный бой между российскими бойцами.

«Этот бой нужен для того, чтобы одного топового российского бойца отсоединить от чемпионской гонки. Не могут два российских бойца, не важно, в каком весе, драться за пояс UFC. Думаю, руководство будет как минимум против этого», – заявил чемпион лиги ACA Евгений Гончаров.

Напомним, что Сергей Павлович и Александр Волков подерутся на турнире UFC Saudi Arabia 22 июня.

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Опрос

Павлович vs Волков. Кто победит в бою двух русских тяжей?
3724 голосa
Павлович
59%
Сергей Павлович
Волков
31%
Александр Волков
Ничья
10%
Том Аспиналл

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11 комментариев
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Ага опять заговор пендосов..😂
+23
0
+23
😂😂😂🤡
+14
0
+14
Они оба не в чемпионской гонке сейчас. Павлович , только проиграл за временный пояс. Волкову, надо одна победа из топ 4 хотя бы. Вот победитель включиться в гонку. Но там впереди них обоих будет:Аспиналл ,Стипе,Ган.
+13
0
+13
А что надо одному дать Аспиналла,а другому Джонса?За какие заслуги?Интересный бой между 3 и 6 номерами веса,при этом при поражении никто сильно не потеряет..Или лучше дать кому то дать 12 номера Деррика Льюиса и улететь от него.... Специально тебя в ЮФС не приглашают))
+7
0
+7
Когда дерутся два американца, это нормально, как только два россиянина, это заговор
+6
0
+6
Всё по факту, Павлович с Ганом должен драться, Саня реванш с блейдсом
0
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что, и тут заговор ? не устали еще эти пендосы от своих заговоров ?
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Ответ Axmat Cecenov
Они оба не в чемпионской гонке сейчас. Павлович , только проиграл за временный пояс. Волкову, надо одна победа из топ 4 хотя бы. Вот победитель включиться в гонку. Но там впереди них обоих будет:Аспиналл ,Стипе,Ган.
Стипе уже всё, ган с чего бы выше Волкова и Павловича должен быть?
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Ответ AryanPamir
Стипе уже всё, ган с чего бы выше Волкова и Павловича должен быть?
Стипе официально следующий претендент за настоящий пояс, всмысле всё? А, почему Волков должен быть выше Гана?
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Ответ Axmat Cecenov
Стипе официально следующий претендент за настоящий пояс, всмысле всё? А, почему Волков должен быть выше Гана?
Стипе бьётся за пояс и уходит и то только из-за его карьеры такая опция, так его в рейтинге уже не должно быть давным-давно. Волков на серии из 3 побед, а ган бил только Спивака.
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