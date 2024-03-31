Судейские записки боя Цзю – Фундора: один судья отдал Тиму пять раундов, второй – четыре

Теги Тимофей Цзю бокс Себастьян Фундора Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

Двое судей отдали Тиму Цзю в бою с Фундорой четыре и пять раундов.

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе прошел бой в первом среднем весе за титулы WBO и WBC между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой.

Поединок продлился всю дистанцию. Цзю проиграл раздельным решением судей: 112-116, 116-112, 115-113.

Один из судей отдал Цзю восемь раундов, второй – пять, третий – четыре.

Для него это поражение стало первым на профессиональном ринге – 24-1.

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