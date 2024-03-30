Спенс − о бое Цзю и Фундоры: «Хочу драться с победителем»
Эррол Спенс хочет драться с победителем боя Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры.
«Направляюсь в Вегас. Хочу драться с победителем боя Цзю − Фундора», − написал в соцсетях боксер-полусредневес Эррол Спенс.
Напомним, что Тимофей Цзю и Себастьян Фундора в ночь на 31 марта подерутся за титулы WBC и WBO в первом среднем весе.
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