Спенс − о бое Цзю и Фундоры: «Хочу драться с победителем»

Эррол Спенс хочет драться с победителем боя Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры.

«Направляюсь в Вегас. Хочу драться с победителем боя Цзю − Фундора», − написал в соцсетях боксер-полусредневес .

Напомним, что и Себастьян Фундора в ночь на 31 марта подерутся за титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

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