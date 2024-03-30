Спенс − о бое Цзю и Фундоры: «Хочу драться с победителем»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Эррол Спенс Себастьян Фундора Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

Эррол Спенс хочет драться с победителем боя Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры.

«Направляюсь в Вегас. Хочу драться с победителем боя Цзю − Фундора», − написал в соцсетях боксер-полусредневес Эррол Спенс.

Напомним, что Тимофей Цзю и Себастьян Фундора в ночь на 31 марта подерутся за титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

Цзю раскритиковал Фундору: «Вчера он ел пиццу и бургеры. Меня это шокировало»

Тим Цзю заявил, что берет пример с Роналду: «У меня такая же дисциплина»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий