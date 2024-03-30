Цзю раскритиковал Фундору: «Вчера он ел пиццу и бургеры. Меня это шокировало»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Себастьян Фундора Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю раскритиковал дисциплину Себастьяна Фундоры.

«Вчера я видел, как Фундора ел пиццу и бургеры. Меня это шокировало. Я был в шоке от того, что профессиональный спортсмен за два дня до боя питается так. Меня это озадачило», − сказал чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю, который в ночь на 31 марта подерется с Себастьяном Фундорой за титулы WBC и WBO.

Тим Цзю заявил, что берет пример с Роналду: «У меня такая же дисциплина»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Будет потешно, если любитель фаст-фуда победит дисциплинированного сына Кости
+39
-2
+37
Вопрос кто сколько гоняет. Фундоре это не нужно, можно и перекусить
+4
0
+4
У него может такой обмен веществ, что бургеры пролетят и не отложаться в организме.
+2
0
+2
Тимофей, прекрасный повод прямо ринге объяснить сопернику пользу правильного питания!✌️
+7
-6
+1
это когда полностью посвятил свою жизнь боксу
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий