Цзю раскритиковал Фундору: «Вчера он ел пиццу и бургеры. Меня это шокировало»

Тимофей Цзю раскритиковал дисциплину Себастьяна Фундоры.

«Вчера я видел, как Фундора ел пиццу и бургеры. Меня это шокировало. Я был в шоке от того, что профессиональный спортсмен за два дня до боя питается так. Меня это озадачило», − сказал чемпион мира в первом среднем весе , который в ночь на 31 марта подерется с Себастьяном Фундорой за титулы WBC и WBO.

Тим Цзю заявил, что берет пример с Роналду: «У меня такая же дисциплина»