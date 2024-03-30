Взвешивание перед вечером бокса в Лас-Вегасе: Цзю и Фундора показали одинаковые цифры

Теги Эрисланди Лара Тимофей Цзю бокс Сергей Богачук Роландо Ромеро Исаак Круз Себастьян Фундора Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоится вечер бокса, в главном бою которого пройдет поединок за титулы WBC и WBO между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой.

За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:

  • Тимофей Цзю (69,31 кг) − Себастьян Фундора (69,31 кг);
  • Роландо Ромеро (63,32 кг) − Исаак Круз (62,96 кг);
  • Эрисланди Лара (72,48 кг) − Майкл Зефара (71,94 кг);
  • Хулио Сесар Мартинес (50,62 кг) − Анхелино Кордова (50,71 кг);
  • Сергей Богачук (69,22 кг) − Брайан Мендоса (69,49 кг).

Цзю готов отказаться от пояса WBO и боя с Кроуфордом, чтобы драться со Спенсом (The Boxing Voice)

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Цзю младшему уверенной победы, можно нокаутом!✌️
+1
0
+1
Тимофей улыбнулся первым, доброжелательный парень, весь в отца.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий