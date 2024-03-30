Взвешивание перед вечером бокса в Лас-Вегасе: Цзю и Фундора показали одинаковые цифры

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоится вечер бокса, в главном бою которого пройдет поединок за титулы WBC и WBO между и Себастьяном Фундорой.

За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:

Тимофей Цзю (69,31 кг) − Себастьян Фундора (69,31 кг);

Роландо Ромеро (63,32 кг) − Исаак Круз (62,96 кг);

(72,48 кг) − Майкл Зефара (71,94 кг);

Хулио Сесар Мартинес (50,62 кг) − Анхелино Кордова (50,71 кг);

Сергей Богачук (69,22 кг) − Брайан Мендоса (69,49 кг).

Цзю готов отказаться от пояса WBO и боя с Кроуфордом, чтобы драться со Спенсом (The Boxing Voice)