Цзю готов отказаться от пояса WBO и боя с Кроуфордом, чтобы драться со Спенсом (The Boxing Voice)

Теги первый средний вес Тимофей Цзю Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю может лишиться пояса WBO после боя с Себастьяном Фундорой.

Как сообщает The Boxing Voice со ссылкой на менеджера Тимофея Цзю Глена Дженнингса, Цзю готов отказаться от пояса WBO, чтобы подраться с Эрролом Спенсом. Затем Тимофей готов драться с Теренсом Кроуфордом, но Спенс − приоритет.

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5 комментариев
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Более того, он его может лишиться пояса по причине проигрыша.

Фундора вроде как ещё не проиграл, и даже боя не было, а планы поражают - то Спенс, то Кроуфорд.

Очень нехорошо, очень самонадеянно
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Что то рано они обсуждают пояса и следующих соперников. Надо сначала защитить wbo пояс.
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Это правильно, Кроуфорда на пару годочков нужно отложить, вот когда 39 стукнет ему, тогда можно будет!
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вот это лучше. сейчас (потом я тоже думаю) совсем без шансов против кроуфорда. спенс самое то-они в чем то схожи-силовые панчеры
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Ну вообще-то нужно сначала Фёдору победить. А так вообще правильно. Прямо сейчас шансов против Кроуфорда мало. А вот Спенса можно побеждать, тот как боксёр хуже Кроуфорда
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