Цзю готов отказаться от пояса WBO и боя с Кроуфордом, чтобы драться со Спенсом (The Boxing Voice)

Тимофей Цзю может лишиться пояса WBO после боя с Себастьяном Фундорой.

Как сообщает The Boxing Voice со ссылкой на менеджера Тимофея Цзю Глена Дженнингса, Цзю готов отказаться от пояса WBO, чтобы подраться с . Затем Тимофей готов драться с , но Спенс − приоритет.

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