Цзю готов отказаться от пояса WBO и боя с Кроуфордом, чтобы драться со Спенсом (The Boxing Voice)
Тимофей Цзю может лишиться пояса WBO после боя с Себастьяном Фундорой.
Как сообщает The Boxing Voice со ссылкой на менеджера Тимофея Цзю Глена Дженнингса, Цзю готов отказаться от пояса WBO, чтобы подраться с Эрролом Спенсом. Затем Тимофей готов драться с Теренсом Кроуфордом, но Спенс − приоритет.
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Фундора вроде как ещё не проиграл, и даже боя не было, а планы поражают - то Спенс, то Кроуфорд.
Очень нехорошо, очень самонадеянно