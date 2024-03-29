Александр Шаблий: «Бульдозер в лице Павловича снесет Волкова»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Александр Шаблий Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий поделился ожиданиями от боя Павловича и Волкова.

«Бульдозер в лице Павловича снесет строительный кран, сравнение с которыми применимо к Волкову. Бой непростой. Стилистически один друг другу неудобны.

Александр хорошо контролирует дистанцию, бьет ногами, но Серега – взрывной парень. Коса на камень найдет в этой бою. Павлович – фаворит», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.

Поединок между тяжеловесами пройдет в главном карде турнира UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

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12 комментариев
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у бульдозера как оказалось держак совсем не очень, так что стоит просто попасть
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Ответ Герман Сергеевич
Я тоже думаю что Павлович вынесет Волкова, да и в принципе его продвижение как то интересней смотреть.
О каком выносе идёт речь
Волков очень неудобный соперник для любого бойца
Он прошел 5 раундов с тем же Ганом
+6
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Ответ Герман Сергеевич
Примерно такой как был у него с люисом в последние 30сек третьего раунда, только павлович, может это в первые 30сек первого раунда оформить
К чему вообще сюда прилетать бой с Льюисом в котором он проиграл из-за расслабленности
Почему не вспомнить как уверенно забил Оверима от которого Павлович уснул
+3
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Мощный бой, если состоится
+2
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+2
Я тоже думаю что Павлович вынесет Волкова, да и в принципе его продвижение как то интересней смотреть.
+3
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Ну уже одного СНЕС)
+1
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Ответ Герман Сергеевич
Примерно такой как был у него с люисом в последние 30сек третьего раунда, только павлович, может это в первые 30сек первого раунда оформить
Первые 30 секунд - это больше про вынос Павловича)
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Бойцовский интеллект не счёт конечно, да Шаблий.?
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Волков победит Павловича.
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Не снесёт. Все кто с ними тренировался так не считают.
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Ответ Герман Сергеевич
Примерно такой как был у него с люисом в последние 30сек третьего раунда, только павлович, может это в первые 30сек первого раунда оформить
Давно бои Волкова смотрел?
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