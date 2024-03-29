Александр Шаблий: «Бульдозер в лице Павловича снесет Волкова»

Александр Шаблий поделился ожиданиями от боя Павловича и Волкова.

«Бульдозер в лице снесет строительный кран, сравнение с которыми применимо к . Бой непростой. Стилистически один друг другу неудобны.

Александр хорошо контролирует дистанцию, бьет ногами, но Серега – взрывной парень. Коса на камень найдет в этой бою. Павлович – фаворит», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.

Поединок между тяжеловесами пройдет в главном карде турнира UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

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