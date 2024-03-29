Вартанян – о поединке Павловича и Волкова: «Думаю, что Александр – небольшой фаворит»
Эдуард Вартанян дал прогноз на поединок Сергея Павловича и Александра Волкова.
Бой между тяжеловесами пройдет в главном карде турнира UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.
«Трудно сказать, кто победит в этом поединке. Оба отличные бойцы. Думаю, что небольшой фаворит – Волков», – сказал экс-боец ACA Эдуард Вартанян.
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