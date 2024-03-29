Вартанян – о поединке Павловича и Волкова: «Думаю, что Александр – небольшой фаворит»

Эдуард Вартанян дал прогноз на поединок Сергея Павловича и Александра Волкова.

Бой между тяжеловесами пройдет в главном карде турнира UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

«Трудно сказать, кто победит в этом поединке. Оба отличные бойцы. Думаю, что небольшой фаворит – », – сказал экс-боец ACA Эдуард Вартанян.

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