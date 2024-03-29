«Ни одна сторона не давала согласия на это». В команде Павловича прокомментировали анонс боя с Волковым

В команде Сергея Павловича прокомментировали анонс боя с Александром Волковым.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что тяжеловесы проведут поединок 22 июня на турнире в Саудовской Аравии.

«Странная новость для нас. Ни одна сторона не давала согласия на бой. Непонятная ситуация», – заявил представитель команды .

«Да хрен знает, с кем подерусь». Так бой Волкова и Павловича состоится?

«Отвратительно, что русских парней ставят против друг друга». Не все довольны боем Павлович – Волков