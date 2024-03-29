«Ни одна сторона не давала согласия на это». В команде Павловича прокомментировали анонс боя с Волковым

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

В команде Сергея Павловича прокомментировали анонс боя с Александром Волковым.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что тяжеловесы проведут поединок 22 июня на турнире в Саудовской Аравии.

«Странная новость для нас. Ни одна сторона не давала согласия на бой. Непонятная ситуация», – заявил представитель команды Павловича.

«Да хрен знает, с кем подерусь». Так бой Волкова и Павловича состоится?

«Отвратительно, что русских парней ставят против друг друга». Не все довольны боем Павлович – Волков

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Павлович vs Волков. Кто победит в бою двух русских тяжей?
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Павлович
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Сергей Павлович
Волков
31%
Александр Волков
Ничья
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Том Аспиналл

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7 комментариев
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Ответ HK Traktor
Блин, ну не хотите драться друг с другом, уходите из UFC. Что за цирк?
Мераба со Стерлингом тоже уволить можно…
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Ответ HK Traktor
Да всех, кто отказывается от боев. А то не хочу, не буду, он мой брат-сват и прочая ересь. Контракт подписал - дерись.
А он подписал?
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То есть никто еще не подписал контракт на бой, а UFC его официально анонсировали?
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Да всех, кто отказывается от боев. А то не хочу, не буду, он мой брат-сват и прочая ересь. Контракт подписал - дерись.
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Не придирайтесь к словам. Подписал контракт с организацией - дерись, с кем скажут. Почему то условные футболисты или хоккеисты не говорят: - Я не буду против Реала играть, я за них с детства болею.
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Ответ Pronger
А он подписал?
У обоих котнракт с юфс на сколько-то боев. С кем и как это уже как лысый захочет, может уведомить и получить ’’согласие’’ , а может просто поставить перед фактом как в этом случае.
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