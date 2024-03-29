Алмейда планировал провести бой с Волковым: «Мы подписали контракт»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Жаилтон Алмейда признался, что рассчитывал на поединок против Александра Волкова.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником Волкова станет Сергей Павлович

«Мик Мэйнард [матчмейкер UFC] предложил нам этот поединок. Мы его приняли и подписали контракт. Сам я ничего не решаю – моими делами занимаются менеджеры. Недавно Мик позвонил им и сказал: «Продолжайте тренировки, я дам вам знать».

С тех пор с нами никто не связывался, нам ничего не объяснили. Остается только ждать», – сказал тяжеловес UFC Жаилтон Алмейда.

Так бой русских тяжей UFC состоится? Контракта нет, а Волков говорит, что «хрен знает»

Волков − о следующем сопернике: «Алмейда или Павлович? Да хрен его знает»

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1 комментарий
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Странная история. Да и ставить топовых тяжей во второй паре на файтнайтс тоже, при этом в главных боях мы сейчас видим скучные женские бои. Если только арабы так попросили за свои деньги, но тоже странно, зачем им два славяна...
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