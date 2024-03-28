Тренер Волкова − об анонсе боя с Павловичем: «Мы удивлены, менеджеры разбираются в ситуации»

В команде Александра Волкова удивлены анонсом боя с Сергеем Павловичем.

«Мы очень удивлены этой новостью. Саша узнал об этом ночью, я – утром. Это стало для нам сюрпризом.

Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Наши менеджеры сейчас разбираются в ситуации», − сказал тренер Александра Волкова Тарас Кияшко.

Два русских тяжа в UFC хотели драться только за пояс – но выйдут просто так

Сергей Павлович проведет бой против Александра Волкова на турнире UFC Saudi Arabia 22 июня