Тренер Волкова − об анонсе боя с Павловичем: «Мы удивлены, менеджеры разбираются в ситуации»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Тарас Кияшко Бокс/MMA/UFC

В команде Александра Волкова удивлены анонсом боя с Сергеем Павловичем.

«Мы очень удивлены этой новостью. Саша узнал об этом ночью, я – утром. Это стало для нам сюрпризом.

Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Наши менеджеры сейчас разбираются в ситуации», − сказал тренер Александра Волкова Тарас Кияшко.

Два русских тяжа в UFC хотели драться только за пояс – но выйдут просто так

Сергей Павлович проведет бой против Александра Волкова на турнире UFC Saudi Arabia 22 июня

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Галя, у нас отмена?
+13
0
+13
Ответ artem klishin
лол поставили перед фактом, получается. хорошо лига дела делает, ворочит, как хочет, своими гладиаторами 😄
Кто платит, тот и заказывает музыку ведь. Однако, не понимаю, зачем им противостояние, которого не желает ни один из бойцов.
+13
-4
+9
лол поставили перед фактом, получается. хорошо лига дела делает, ворочит, как хочет, своими гладиаторами 😄
+7
-3
+4
Дада, че вы чешите)
Без предварительной договоренности и подписанного контракта на бой, точно анонсироваться не будет.
+5
-5
0
ну, пусть объявят что это бой за второй временный пояс. а потом два временных чемпиона выйдут на победителя Джонс-Миочич за настоящий. а топ-10 разыграют еще два временных (идея ничуть не хуже, чем пенсионеров Джонса с Миочичем год ждать и еще неизвестно будут драться или нет) )
0
0
0
Ответ rude.
Дада, че вы чешите) Без предварительной договоренности и подписанного контракта на бой, точно анонсироваться не будет.
Пауло Коста не даст соврать
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий