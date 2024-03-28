Волков − о следующем сопернике: «Алмейда или Павлович? Да хрен его знает»
Александр Волков заявил, что не знает имя следующего соперника.
«Будет бой с Алмейдой или Павловичем? Да хрен его знает», − написал в соцсетях тяжеловес UFC Александр Волков.
Напомним, что Сергей Павлович и Александр Волков должны подраться 22 июня в Саудовской Аравии. Об этом объявил президент UFC Дана Уайт.
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