Волков − о следующем сопернике: «Алмейда или Павлович? Да хрен его знает»

Александр Волков заявил, что не знает имя следующего соперника.

«Будет бой с или Павловичем? Да хрен его знает», − написал в соцсетях тяжеловес UFC Александр Волков.

Напомним, что и Александр Волков должны подраться 22 июня в Саудовской Аравии. Об этом объявил президент UFC Дана Уайт.

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