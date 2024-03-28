Волков − о следующем сопернике: «Алмейда или Павлович? Да хрен его знает»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Жаилтон Алмейда UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков заявил, что не знает имя следующего соперника.

«Будет бой с Алмейдой или Павловичем? Да хрен его знает», − написал в соцсетях тяжеловес UFC Александр Волков.

Напомним, что Сергей Павлович и Александр Волков должны подраться 22 июня в Саудовской Аравии. Об этом объявил президент UFC Дана Уайт.

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Опрос

Павлович vs Волков. Кто победит в бою двух русских тяжей?
1849 голосов
Павлович
59%
Сергей Павлович
Волков
33%
Александр Волков
Ничья
8%
Том Аспиналл

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5 комментариев
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Вообще, с Алмейдой поинтереснее было б, хочется взглянуть, есть ли прогресс у Волка в борьбе
+7
0
+7
Бой Шрёдингера
+5
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+4
подневольный гладиатор. кого дадут – с тем будет биться 😄
+2
0
+2
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