Хабиб пошутил о победе над Конором: бой на UFC 229 состоялся пять лет назад

Хабиб Нурмагомедов пошутил о победе над Конором Макгрегором.

«Ударка же это. Тут хотел пообщаться (на своем), но диалог так и не состоялся. А вот и все», – подписал публикации бывший чемпион UFC в легком весе .

Напомним, что 6 октября 2018 года Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде, защитив титул. Тот турнир стал рекордсменом в истории промоушена по продажам PPV (2,4 млн платных трансляций). Общий доход от турнира составил $86,4 млн, что тоже является рекордом .

Бобби Грин обвинил Махачева и Хабиба в читерстве: «Они тренировались в мечетях, куда USADA не могли зайти»

Хабиб – об обвинениях Грина в допинге: «Я сдал 49 тестов, а Ислам скоро сдаст 50-й. Победа над Бобби – чистая техника»