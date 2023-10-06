Хабиб пошутил о победе над Конором: бой на UFC 229 состоялся пять лет назад

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Хабиб — Конор Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов пошутил о победе над Конором Макгрегором.

«Ударка же это. Тут хотел пообщаться (на своем), но диалог так и не состоялся. А вот и все», – подписал публикации бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что 6 октября 2018 года Хабиб победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде, защитив титул. Тот турнир стал рекордсменом в истории промоушена по продажам PPV (2,4 млн платных трансляций). Общий доход от турнира составил $86,4 млн, что тоже является рекордом UFC.

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8 комментариев

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Garichello
5 лет прошло с этого дикласса уже…время совсем из чата вышло.
+14
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HCSibir1989
Не особенно слежу за UFC, но как мне кажется, что за эти пять лет не случилось даже близкого по ажиотажу и вниманию боя.. Немного напоминает Версус Баттл, который загнулся после баттла Гнойного и Оксимирона, потому что уже ничего интереснее не смог предложить. Сравнение грубое, но есть сходства, разу уж UFC начали Хасбика обхаживать.
+11
-2
+9
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Костя Кот
хотел пообщаться на своем и заодеялил
+3
-3
0
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OlegosB
пошутил и проиграл
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boalx
Вообще-то удушающим, а не болевым...🧐
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