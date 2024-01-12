Кичигин бросил вызов Хирамагомедову: «У нас счет 1-1. Я сделаю максимум, чтобы третий бой состоялся»

Теги MMA AMC Fight Nights Гаджимурад Хирамагомедов ACA Sports.ru - Казахстан Георгий Кичигин OCTAGON Спорт Казахстана

Чемпион лиги OCTAGON Георгий Кичигин бросил вызов Гаджимурату Хирамагомедову:

«Что касается Хирамагомедова, то у нас с ним счет 1-1. И со своей стороны я сделаю максимум, чтобы у нас состоялся третий бой, причем пяти раундовый»

Кичигин сумел выиграть у Хирамагомедова в Fight Night решением судей, а затем проиграл в реванше в АСА. Также решением.

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