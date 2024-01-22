Камил Гаджиев о шансах боксеркого боя Нурлана Сабурова и певца MACAN: «Я сам не верю в это»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил вероятность боя шоумена Нурлана Сабурова с российским певцом MACAN по правилам MMA.

— Я сам не верю в этот бой. Не потому что 30 миллионов может показаться пацанам мало. Неважно, мало это или много. Я не верю в этот бой, потому что для того, чтобы Нурлан побоксировал с MACAN’ом, который чуть ли не ежедневно тренируется, ему нужно тоже ежедневно тренироваться. Давайте предположим его занятость — съемки, медийная, общественная работа.

Немножко, наверное, спорта. Может ли Нурлан сегодня так сильно этим заморочиться, этим заболеть? Да конечно же, нет. Поэтому это просто предположение пальцем в небо, — сказал Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявил, что не против организовать бой Сабурова с рэпером.

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