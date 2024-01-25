Ильяс Хамзин: «Увидим пару нокдаунов и победу Штыркова над Вагабовым»

Теги MMA Иван Штырков RCC Sports.ru - Казахстан Вагаб Вагабов Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Боец полусреднего веса RCC Ильяс Хамзин оценил расклад сил в поединке между Иваном Штырковым и Вагабом Вагабовым, который пройдет по правилам кикбоксинга.

«Интересный и громкий бой. Фаворит здесь Ваня, он на ходу, не простаивает и постоянно дерется. Набрал очень много опыта в дисциплине кикбоксинга. Победа будет за ним. Поскольку это тяжелый вес, мы еще и пару нокдаунов увидим. Штырков явный фаворит», – сказал Хамзин.

Напомним, что бой между Штырковым и Вагабовым пройдет 24 февраля в Тюмени на турнире RCC 18 в весовой категории до 100 кг.

35-летний Штырков последний бой в ММА провел в декабре 2022 года на турнире RCC 13, победив Асылжана Бакытжанулы единогласным решением судей. На его счету 22 победы и два поражения.

37-летний Вагабов в июле 2022 года на турнире AMC Fight Nights 113 победил Давида Бархударяна техническим нокаутом в четвертом раунде. В его активе 24 победы и одно поражение.

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