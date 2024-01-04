Дазаев обратился к президенту Fight Night: «Скажи мне где и когда? Если интересно, я готов с обоими – Шлеменко, Бикрев»

Теги MMA Александр Шлеменко AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Боец смешанных единоборств из Казахстана Гойти Дазаев в своем инстаграме выступил с заявлением о поединке против российского чемпиона промоушна Fight Nights в полусреднем весе Дмитрия Бикрева:

«Ассаламалейкум всем! Мое очередное обращение к промоушну Fight Nights и Камилу Гаджиеву. Мне до сих пор непонятно, кто, где, когда. Было ранее оговорено, что я — претендент номер один, выиграл два боя и заслужил бой за пояс. Давайте уже решим. Или же Дмитрий Бикрев не хочет со мной драться. Почему он у себя выставляет, что ставит на кон пояс против Александра Шлеменко, когда он тот всю жизнь выступал в категории 84 килограмма? Камил, скажи где и когда. Давай проведем уже этот бой. Или деревянный чемпион не желает со мной встретиться? Если тебе интересно, Камил, я готов с обоими подраться. Дазаев — Шлеменко, Дазаев — Бикрев. Давай сделаем это! Новая история — новый виток!», — сказал Дазаев.

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