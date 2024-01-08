Сабит Жусупов о защите титула AMC Fight Nights: «Лучше за границей подраться»

Теги MMA AMC Fight Nights Sports.ru - Казахстан Сабит Жусупов Спорт Казахстана

 Казахстанский чемпион AMC Fight Nights в легчайшем весе Сабит Жусупов рассказал корреспонденту о второй защите титула:

«Была речь о второй защите против Магеррама Гасанзаде. Но я ещё не получил контракт, а предыдущий с AMC Fight Nights закончился. Поэтому сейчас будем думать, что делать: принимать бой или уехать за границу и подраться там. Конечно, если за вторую защиту дадут хороший гонорар, то соглашусь. Пока что смысла не вижу. Лучше за границей подраться»

Ранее глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что 3 мая хочет провести турнир в Казахстане, а одним из его главных боёв должен стать поединок Жусупова с Магеррамом Гасанзаде (9-1).

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