Аллен – о поединке с Евлоевым: «Я заслужил победу. Думаю, что взял первый и второй раунды»

Арнольд Аллен недоволен поражением в поединке с Мовсаром Евлоевым.

«Согласен с теми, кто говорит, что я выиграл первый и третий раунды. Сильно расстроен, поскольку не так хотел начать этот год.

Я заслужил победу. Думаю, что взял первый и второй раунды. Мне сказали финишировать Мовсара в третьем отрезке, поэтому я пошел вперед. Пересмотрев его тейкдауны, я увидел, что нанес ему хороший урон.

Не буду жаловаться, у меня нет неприязни ни к сопернику, ни к его команде», – заявил боец UFC Арнольд Аллен.

Напомним, Евлоев победил Аллена единогласным решением судей в главном карде UFC 297.

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