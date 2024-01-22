Евлоев обратился к Аллену: «Арнольд – настоящий воин. Он принял бой, когда другие сливались»

Мовсар Евлоев поблагодарил Арнольда Аллена за поединок на UFC 297.

«Ничего, кроме уважения . Он принял бой, когда другие придумывали отмазки, чтобы слиться. Арнольд – настоящий воин. Для меня было честью разделить с тобой клетку», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев пропустил несколько запрещенных ударов в голову, но рефери даже не наказал соперника. Эй, а чего?

Судья Годдард объяснил, почему прервал бой Евлоева и Аллена: «В Торонто пальцы на настиле считаются опорой»