Евлоев обратился к Аллену: «Арнольд – настоящий воин. Он принял бой, когда другие сливались»
Мовсар Евлоев поблагодарил Арнольда Аллена за поединок на UFC 297.
«Ничего, кроме уважения Арнольду Аллену. Он принял бой, когда другие придумывали отмазки, чтобы слиться. Арнольд – настоящий воин. Для меня было честью разделить с тобой клетку», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
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