Аллен – о поражении от Евлоева: «Проигрывать отстойно. Чувствовал, что колени были легальными»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Арнольд Аллен считает, что не нарушал правил в бою с Мовсаром Евлоевым.

«Я в порядке, ребята. Проигрывать отстойно, все уважение моему сопернику! Немного расстроен из-за коленей, но что есть, то есть. Чувствовал, что они были легальными», – написал в соцсетях полулегковес UFC Арнольд Аллен, проигравший второй раз подряд после серии из 10 побед в промоушене.

Аскрен – о колене Аллена в бою с Евлоевым: «Я уверен, что удар был легальным»

Евлоев пропустил несколько запрещенных ударов в голову, но рефери даже не наказал соперника. Эй, а чего?

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5 комментариев
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Чувствовать и видеть, две разные вещи, но и без этого Мовсар победил. Порадовало его хладнокровие и выдержка, большинство бойцов после нелегальных ударов в голову начинают падать и корчиться от боли. У Мовсара разбитая голова от этих ударов, он спокойно подождал когда бой продолжат и проявлял максимальное уважение к Аллену, респект ему за это
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На повторе видно, что явно не все легальные. Но это не повлияло же, очки не снимали. А поединок был очень близкий и конкурентный.
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+6
2 раунда были были за Мовсаром, вот 3 раунд был близким...
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