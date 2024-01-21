Аллен – о поражении от Евлоева: «Проигрывать отстойно. Чувствовал, что колени были легальными»

Арнольд Аллен считает, что не нарушал правил в бою с Мовсаром Евлоевым.

«Я в порядке, ребята. Проигрывать отстойно, все уважение моему сопернику! Немного расстроен из-за коленей, но что есть, то есть. Чувствовал, что они были легальными», – написал в соцсетях полулегковес UFC Арнольд Аллен, проигравший второй раз подряд после серии из 10 побед в промоушене.

Аскрен – о колене Аллена в бою с Евлоевым: «Я уверен, что удар был легальным»

Евлоев пропустил несколько запрещенных ударов в голову, но рефери даже не наказал соперника. Эй, а чего?