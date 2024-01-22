Судья Годдард объяснил, почему прервал бой Евлоева и Аллена: «В Торонто пальцы на настиле считаются опорой»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Судья боя Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена объяснил остановку из-за ударов коленом.

«В Онтарио пальцы на настиле считаются опорой. Я дал Аллену нанести первые три удара, но после четвертого разнял бойцов. У меня нет возможности посмотреть повтор в любой момент.

Я работаю с полным уважением и соблюдением правил, не забывая при этом о здравом смысле», – написал в соцсетях судья Марк Годдард, обслуживавший бой Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена.

Евлоев пропустил несколько запрещенных ударов в голову, но рефери даже не наказал соперника. Эй, а чего?

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8 комментариев
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Ответ Всеволод Бобров
а ничего, что после первого надо останавливать и бойцу давать выговор? Зачем ждать 4 удара? что он несёт?
Вспоминал, считаются ли в Онтарио пальцы точкой опоры. Вспомнил только на 4 ударе.
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0
+4
Получается в каждом городе считается по-разному, шикарно🤣🤣
+4
-1
+3
а ничего, что после первого надо останавливать и бойцу давать выговор? Зачем ждать 4 удара? что он несёт?
+5
-2
+3
Ответ Atabay Garayew
В Онтарио можно)
назначить англичанина на бой англичанина гениальный мув от юфс, да еще и против бойца из России
+2
0
+2
Ответ Всеволод Бобров
а ничего, что после первого надо останавливать и бойцу давать выговор? Зачем ждать 4 удара? что он несёт?
В Онтарио можно)
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+1
Вообще, эту хрень про "3 точки опоры" надо кардинально пересматривать. Одно дело - когда касаешься 3 разными частями 3 разных конечностей (например 2 ноги и рука), это пол беды. Но вот, например, как Алджо имел 3 точки опоры, когда ему прописывал колено Ян - по сути стоял на 2 ногах (точнее на 1 колене) просто одна нога стояла стопой, а вторая соприкасалась коленом и стопой - и это уже 3 точки опоры, чушь полнейшая. Правильно должно быть так - 2 ноги - 2 точки опоры, и плевать, хоть в одном, хоть в 3х местах ноги с полом соприкасаются. Исходя из нормы - у Яна было самое что ни есть легальное колено, а вот Мовсар как раз 3 точки опоры и имел - 2 ноги и рука. Клоунада чертова
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ну, справедливости ради, аллен пытался наносить удары, когда мовсар руку с настила поднимал, просто не попадал в тайминг (только один удар нормально попал, из четырёх). так что можно сказать, что с его стороны колени были неумышленные и не заслуживали снятия баллов.
рефери, конечно, провафлил момент. но опять же, везде разные атлетические комиссии и разные правила, так что тоже можно отмазку принять, что реф не сразу вспомнил, какие там правила в онтарио.
не думаю, что там было такое, как "британец британцу подсуживает", как комментаторы на матч тв кукарекали. я в UFC вообще не видел, чтоб по национальному признаку подсуживали. там если и подсуживают, то только по заказу лысого шарлатана (для которого главное не национальность бойца, а сколько на бойце можно бабок заработать).
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