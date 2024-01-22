Судья Годдард объяснил, почему прервал бой Евлоева и Аллена: «В Торонто пальцы на настиле считаются опорой»

Судья боя Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена объяснил остановку из-за ударов коленом.

«В Онтарио пальцы на настиле считаются опорой. Я дал Аллену нанести первые три удара, но после четвертого разнял бойцов. У меня нет возможности посмотреть повтор в любой момент.

Я работаю с полным уважением и соблюдением правил, не забывая при этом о здравом смысле», – написал в соцсетях судья Марк Годдард, обслуживавший бой и .

Евлоев пропустил несколько запрещенных ударов в голову, но рефери даже не наказал соперника. Эй, а чего?