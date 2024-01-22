Судья Годдард объяснил, почему прервал бой Евлоева и Аллена: «В Торонто пальцы на настиле считаются опорой»
Судья боя Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена объяснил остановку из-за ударов коленом.
«В Онтарио пальцы на настиле считаются опорой. Я дал Аллену нанести первые три удара, но после четвертого разнял бойцов. У меня нет возможности посмотреть повтор в любой момент.
Я работаю с полным уважением и соблюдением правил, не забывая при этом о здравом смысле», – написал в соцсетях судья Марк Годдард, обслуживавший бой Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена.
Евлоев пропустил несколько запрещенных ударов в голову, но рефери даже не наказал соперника. Эй, а чего?
рефери, конечно, провафлил момент. но опять же, везде разные атлетические комиссии и разные правила, так что тоже можно отмазку принять, что реф не сразу вспомнил, какие там правила в онтарио.
не думаю, что там было такое, как "британец британцу подсуживает", как комментаторы на матч тв кукарекали. я в UFC вообще не видел, чтоб по национальному признаку подсуживали. там если и подсуживают, то только по заказу лысого шарлатана (для которого главное не национальность бойца, а сколько на бойце можно бабок заработать).