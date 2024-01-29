Роберт Уиттакер: «Не знаю, почему победу дю Плесси считают спорной. Он выиграл бой»

Роберт Уиттакер считает, что Дрикус дю Плесси заслуженно стал чемпионом UFC.

«Я не знаю, почему победу дю Плесси считают противоречивой. Даже сам Дана Уайт говорит, что не верил в победу Дрикуса, но, по моему мнению, он выиграл бой. Мне не нравятся эти споры. Я просто поздравляю дю Плесси, потому что он желал этой победы.

Я говорил с кучей людей о том, какой Дрикус мощный и сильный парень. Ему сложно биться, но дело в том, что он готов драться до самого конца. Он может покинуть октагон только на носилках. Поздравлю нового чемпиона, потому что он хотел этого больше», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, что дю Плесси победил Шона Стрикленда раздельным решением судей на UFC 297.

Дю Плесси заявил, что Стрикленд признал поражение в бою на UFC 297: «Шон мне сказал: «Ты заслужил, точно побил меня»

Уиттакер – о дю Плесси: «Увидев его бой со Стриклендом, я понял, что не уважал его так, как он заслуживает»