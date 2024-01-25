Уиттакер – о дю Плесси: «Увидев его бой со Стриклендом, я понял, что не уважал его так, как он заслуживает»
Роберт Уиттакер признался, что недооценил Дрикуса дю Плесси.
«Увидев бой дю Плесси против Шона Стрикленда, я понял, что не подготовился к нему должным образом. Я не проявил уважения, которого он заслуживает. Понимал, что он жесткий и вязкий боец, но не осознавал, насколько этот парень силен и мотивирован.
Мое уважение, я больше не совершу эту ошибку», – заявил экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер.
Напомним, что дю Плесси нокаутировал Уиттакера во втором раунде поединка на турнире UFC 290, который состоялся в июле 2023 года.
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