Уиттакер – о дю Плесси: «Увидев его бой со Стриклендом, я понял, что не уважал его так, как он заслуживает»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер признался, что недооценил Дрикуса дю Плесси.

«Увидев бой дю Плесси против Шона Стрикленда, я понял, что не подготовился к нему должным образом. Я не проявил уважения, которого он заслуживает. Понимал, что он жесткий и вязкий боец, но не осознавал, насколько этот парень силен и мотивирован.

Мое уважение, я больше не совершу эту ошибку», – заявил экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер.

Напомним, что дю Плесси нокаутировал Уиттакера во втором раунде поединка на турнире UFC 290, который состоялся в июле 2023 года.

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