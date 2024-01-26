Шлеменко – о поединке Стрикленда и дю Плесси: «Какой‑то скучный бой получился»

Александр Шлеменко прокомментировал бой Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.

– Вы видели титульный бой UFC в своей весовой категории: дю Плесси против ?

– Полностью его не смотрел. Какой‑то скучный бой получился на самом деле, по тем фрагментам, что я видел. Еще раз спрошу: «Какой и когда тебе понравился бой в UFC в последний раз?»

Если мы не берем поединки наших чемпионов, которые мы смотрим, в том числе и потому, что это титульные бои. Когда в последний раз можно было сказать, что была прямо заруба? Может, я редко смотрю, но, возможно, как раз поэтому и смотрю не так часто.

– Чувствуете, что могли бы выиграть у кого‑то из них?

– А почему ты сомневаешься? Просто нет смысла фантазировать. Это маловероятно, я осознаю и понимаю стратегию UFC. UFC для меня уже закрыта, они ищут молодых ребят без опыта.

Я боец опытный, с большим бэкграундом. И вдобавок я не мальчик для битья, я могу взять и выиграть, это же их обезличит сразу. Кто меня туда подпустит? – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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