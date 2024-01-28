Дю Плесси заявил, что Стрикленд признал поражение в бою на UFC 297: «Шон мне сказал: «Ты заслужил, точно побил меня»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси рассказал о разговоре с Шоном Стриклендом после UFC 297.

«Он подошел ко мне в клетке, я впервые об этом говорю публично. Шон подошел ко мне еще в клетке перед оглашением результата.

Я пожал ему руку и сказал: «Ты воин, молодец, отличный бой». Он ответил мне: «Ты заслужил, точно меня победил. Ты выиграл бой». Я согласился с этим.

По его лицу было видно, что он все понимает. Когда рефери держал наши руки, Шон знал, что не выиграл бой.

Потом, конечно, он говорил об этом ударе головой, но это неправда. Я знаю, каким именно ударом посек его, вызвав кровотечение», – сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Напомним, что дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей на UFC 297.

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