Хилл – о бое с Перейрой: «Он хороший кикбоксер, но мы не в кикбоксинге»
Джамал Хилл заявил, что уверен в победе над Алексом Перейрой.
«Алекс – очень хороший кикбоксер. Он показал, что может подняться в весе и побеждать. Но бро, это не кикбоксинг.
Я всегда спарринговал с профессионалами, как только пришел в это дерьмо. Не было никаких любителей и так далее.
Я начал тренироваться в 18 лет, но дрался всю жизнь, так что насилие не причиняет мне дискомфорта.
Я сохранял спокойствие в ситуациях, которые куда опаснее, чем просто оказаться избитым в клетке», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.
Хилл – о рейтинге P4P UFC: «Меня ставили на 14-е место, а дю Плесси – на 8-е за раздельную победу?»
Хилл считает себя первым претендентом на титул: «Именно я буду драться за титул. Никаких «но» и «если»