Анкалаев – Хиллу: «Ты травмированный и жирный. Если не готов к бою с чемпионом, то за титул буду драться я»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев ответил Джамалу Хиллу.

Ранее Хилл раскритиковал Анкалаева за желание получить поединок с Алексом Перейрой.

«Моя логика заключается в том, что ты травмированный и жирный. И если ты до мая не успеешь подготовиться к бою с чемпионом, то за титул подерусь я. Буду ждать твоего звонка», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

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2 комментария
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Магомед продолжает в трэшток
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