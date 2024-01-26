Анкалаев – Хиллу: «Ты травмированный и жирный. Если не готов к бою с чемпионом, то за титул буду драться я»
Магомед Анкалаев ответил Джамалу Хиллу.
Ранее Хилл раскритиковал Анкалаева за желание получить поединок с Алексом Перейрой.
«Моя логика заключается в том, что ты травмированный и жирный. И если ты до мая не успеешь подготовиться к бою с чемпионом, то за титул подерусь я. Буду ждать твоего звонка», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
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