Хилл – о рейтинге P4P UFC: «Меня ставили на 14-е место, а дю Плесси – на 8-е за раздельную победу?»

Джамал Хилл раскритиковал обновленный рейтинг P4P UFC.

«Безумие! Год назад, когда я в исключительно доминантном стиле выиграл титул, меня поставили лишь на 14-е место, а выше 12-го даже не поднимали.

Но все остальные, кто затем брал титулы, сразу попали в топ-8. Даже после раздельного решения, которое большинство посчитало поражением», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе .

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