Хилл раскритиковал Анкалаева: «Похоже, бро не очень умен и не знает правил: нельзя бить лежачего коленом»

Джамал Хилл раскритиковал Магомеда Анкалаева за желание получить бой с Алексом Перейрой.

« , я понимаю, ты голоден, пытаешься исполнить свою мечту и все такое, хочешь получить титульник. Но, видимо, бро не очень умен. У Анкалаева нет умных движений и действий, так что я не очень удивлен, что у него были такие косяки».

Похоже, он все еще не может понять, что такое правила. Ты не можешь бить людей коленом в голову, когда они лежат на земле. Знаешь ли, по затылку соперников тоже бить нельзя. Как я уже сказал: не самый высокий бойцовский IQ, он просто размахивает руками», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе .

Анкалаев готов к титульнику c Перейрой на UFC 300, несмотря на Рамадан. Справедливо, но риск