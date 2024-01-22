Хилл раскритиковал Анкалаева: «Похоже, бро не очень умен и не знает правил: нельзя бить лежачего коленом»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл раскритиковал Магомеда Анкалаева за желание получить бой с Алексом Перейрой.

«Магомед, я понимаю, ты голоден, пытаешься исполнить свою мечту и все такое, хочешь получить титульник. Но, видимо, бро не очень умен. У Анкалаева нет умных движений и действий, так что я не очень удивлен, что у него были такие косяки».

Похоже, он все еще не может понять, что такое правила. Ты не можешь бить людей коленом в голову, когда они лежат на земле. Знаешь ли, по затылку соперников тоже бить нельзя. Как я уже сказал: не самый высокий бойцовский IQ, он просто размахивает руками», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.

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4 комментария
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Бро не тот табак в трубку забил, что ли?
"Размахивание руками" Анкалаева одно из самых техничных в этом весе)
+12
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+11
Какой-то тупой выброс от Хилла. Да, был один удар коленом за время выступлений в юфс у Магомеда. О каких ударах по затылку он говорит, о каких лежащих соперниках? Что за бред.
+7
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+7
Вообще не увидел логической причинно-следственной связи в этом высказывании Хилла. Бой с Перейрой и колено в первом бою с Уокером как связаны? Кажется, чёрный Джамал ещё тупее, чем попытался выставить Анкалаева.
«У Анкалаева нет умных движений и действий»… В оригинале вообще представляю какая примитивная цитата была
+4
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Если я чешу в затылке - не беда! В голове моей - опилки! Да, да, да!
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