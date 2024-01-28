Хилл считает себя первым претендентом на титул: «Именно я буду драться за титул. Никаких «но» и «если»

Джамал Хилл требует дать ему титульный поединок в полутяжелом весе.

«Кто бы ни был обладателем пояса, именно с ним я буду драться, когда вернусь. Никаких «если», «и» и «но», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе , добровольно отказавшийся от титула из-за травмы.

Напомним, что действующий чемпион в полутяжелом весе – , нокаутировавший Иржи Прохазку в ноябре-2023.

Хилл раскритиковал Анкалаева: «Похоже, бро не очень умен и не знает правил: нельзя бить лежачего коленом»

Анкалаев – Хиллу: «Ты травмированный и жирный. Если не готов к бою с чемпионом, то за титул буду драться я»