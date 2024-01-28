Хилл считает себя первым претендентом на титул: «Именно я буду драться за титул. Никаких «но» и «если»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Алекс Перейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл требует дать ему титульный поединок в полутяжелом весе.

«Кто бы ни был обладателем пояса, именно с ним я буду драться, когда вернусь. Никаких «если», «и» и «но», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл, добровольно отказавшийся от титула из-за травмы.

Напомним, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе – Алекс Перейра, нокаутировавший Иржи Прохазку в ноябре-2023.

Хилл раскритиковал Анкалаева: «Похоже, бро не очень умен и не знает правил: нельзя бить лежачего коленом»

Анкалаев – Хиллу: «Ты травмированный и жирный. Если не готов к бою с чемпионом, то за титул буду драться я»

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3 комментария
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Дана: какой важный курица
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И не поспоришь... у Хилла самое большое моральное право на титульник. Пояс потерял не в бою, освободил сам, чтобы не тормозить дивизион (не то, что некоторые)... Выздоровел - номер один на титульник, всё по делу.
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кого лысый шарлатан выберет, тот и будет драться. у тебя разрешения не спросит.
командовать будешь братом на кухне. лысый жулик тебя чемпионом назначил нахаляву, ни ты, ни тешейра, титульника не заслуживали. побил 43-летнего старпёра и думает, что король
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