Холлоуэй – о турнире UFC 300: «Я не попал на 200-й турнир и не дотяну до 400-го, так что я хотел подраться в этот раз»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй объяснил, почему согласился драться на турнире UFC 300.

«Я понимал, что турнир UFC 200 – большое событие. Казалось, что у меня будет шанс сразиться там с Альдо или Эдгаром, но не сложилось.

Так что 300-й турнир уже на носу, а до 400-го я вряд ли дотяну. Так что UFC 300 – тот турнир, на котором мне хотелось бы выступить.

Вы же понимаете, что все соберутся в Вегасе. UFC притащит туда весь гламур и блеск», – сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который в ночь на 14 апреля подерется с Джастином Гейджи за титул BMF.

Холлоуэй еще не решил, уйдет ли в легкий вес после боя с Гейджи: «Пока я сосредоточен на бое с Джастином»

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