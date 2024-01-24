Холлоуэй еще не решил, уйдет ли в легкий вес после боя с Гейджи: «Пока я сосредоточен на бое с Джастином»

Макс Холлоуэй решит вопрос о переходе в легкий вес после боя с Джастином Гейджи.

«У меня есть варианты. Передо мной будет открыто много дверей, много возможностей. Посмотрим, что будет дальше. Но важнее то, что передо мной стоит человек – опасный парень .

Сначала я разберусь с ним, а потом подумаю о вариантах. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы шокировать мир, когда поднимут мою руку», – сказал бывший чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй, который в ночь на 14 апреля подерется с Джастином Гейджи за титул BMF.

Макс Холлоуэй: «Сначала Колби говорит, что был в образе, а потом заявляет, что ни о чем не жалеет. Ему реально нужна помощь»

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