Джастин Гейджи: «Сен-Дени может победить Порье. У него хватит мастерства»

Теги UFC MMA Дастин Порье Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Бенуа Сен-Дени Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи похвалил Бенуа Сен-Дени за решение драться с Дастином Порье.

«MMA – это сумасшедший спорт. Я думаю, что удача и случай – это важные факторы. Абсолютно уверен, что Бенуа Сен-Дени может победить. У него достаточно мастерства. Эта ситуация напоминает мой бой с Рафаэлем Физиевым. Молодой претендент, который полон уверенности и голоден до побед.

Дастин Порье знает, насколько такие парни непредсказумы. Борьба – это опасная игра, в которой есть элемент случайности.

Бенуа не пришел из ниоткуда, но он только начинает заявлять о себе в больших боях. Мне нравится, что он вызвал меня. Мне кажется, что Порье – идеальный соперник для него. Это тот, кого он должен преодолеть», – заявил Джастин Гейджи.

Напомним, что Порье и Сен-Дени подерутся в ночь на 10 марта в соглавном бою турнира UFC 299.

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