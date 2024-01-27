Конор Макгрегор: «UFC 300. Близки к сделке»
Конор Макгрегор заявил, что близок к договоренности о поединке на UFC 300.
«Макгрегор на UFC 300. Близки к сделке», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Ранее ожидалось, что ирландец подерется в июне, но президент UFC Дана Уайт заявил, что вернется только, когда будет готов.
Напомним, что последний бой Макгрегора в UFC состоялся в июле 2021 года, где Конор проиграл в первом раунде Дастину Порье.
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