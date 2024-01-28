Уайт – о критике турнира UFC 300: «Ребята, поверьте, главный бой будет сумасшедшим»

Теги UFC Дана Уайт MMA UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт пообещал фанатам сумасшедший бой во главе UFC 300.

«Ребята, вы не вывезете главный бой турнира. Мы работаем над несколькими вариантами. Поверьте, главный бой UFC 300 будет сумасшедшим», – сказал в прямом эфире соцсетей президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что юбилейный номерной турнир UFC состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада).

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14 комментариев
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Неужели реванш Масвидаля и Аскрена.
Накидываем варианты, может кто угадает
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+11
Неужто Похмельяненко против Олега Монгола?
+6
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+6
Ответ leppyanen
Неужели реванш Масвидаля и Аскрена. Накидываем варианты, может кто угадает
Илон Маск против Цукерберга или Дурова
+2
0
+2
Если только Хасбик и Абдурозик
+1
0
+1
Белал и Эдвардс?))
+1
0
+1
Наконец Артём "Легенда" Лобов выйдет против Зубайры "Не делаю вес" Тухугова
+1
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думаю Уайт просто не говорит, что ещё ищет варианты для главного боя
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На статус сумасшедшего тянут только два боя:
1. Маск против Цукерберга,
2. Хасбик против Абдурозика.
Всё остальное вряд ли удивит публику.
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Ответ leppyanen
Неужели реванш Масвидаля и Аскрена. Накидываем варианты, может кто угадает
Скорее всего кто то поднимется или кто то спустится на категорию и будет объединительный бой. Больше вариантов нет. Конор с Чендлером не такой уж и большой бой как мне кажется
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Ответ DonaldBrashear 2.0
ну тут два варианта только остается из реальных: Конор - Чендлер или де Плюсси - Адесанья.
На сумасшедшего эти бои не тянут. Да и вряд ли, Конор не успеет подготовиться, а Плесси только после боя, не успеет восстановиться. Думаю, скорее всего титульник в полусреднем или в полутяжелом.
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Ответ Дэннис Молинарев
Неужто Похмельяненко против Олега Монгола?
Чики-пики
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Ответ Mildronat
Магомед Веном vs Абдурозик?
Если бы бой прошел сегодня, я бы поставил на Абдурозика
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