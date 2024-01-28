Уайт – о критике турнира UFC 300: «Ребята, поверьте, главный бой будет сумасшедшим»

Дана Уайт пообещал фанатам сумасшедший бой во главе UFC 300.

«Ребята, вы не вывезете главный бой турнира. Мы работаем над несколькими вариантами. Поверьте, главный бой UFC 300 будет сумасшедшим», – сказал в прямом эфире соцсетей президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что юбилейный номерной турнир UFC состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада).

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