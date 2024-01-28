Садулаев – о переходе в ММА: «Занимаюсь для самообороны, не собираюсь никого вырубать»

Теги MMA Абдулрашид Садулаев бокс Бокс/MMA/UFC

Абдулрашид Садулаев заявил, что не перейдет в ММА или бокс.

«Я не собираюсь переходить в бокс или ММА. Это я хожу для себя на случай, если вдруг пригодится на улице для самообороны. А так, вырубать никого не собираюсь», – сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

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4 комментария
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Для самообороны?? Он считает что его навыков борьбы недостаточно для самообороны на улице?)))
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Для самообороны) представляю прям очередь желающих напасть на этого мегалодона
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Ходил бы тогда уж на стрельбу
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Если перейдёт будет Бомба)))
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