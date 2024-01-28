Садулаев – о переходе в ММА: «Занимаюсь для самообороны, не собираюсь никого вырубать»

Абдулрашид Садулаев заявил, что не перейдет в ММА или бокс.

«Я не собираюсь переходить в бокс или ММА. Это я хожу для себя на случай, если вдруг пригодится на улице для самообороны. А так, вырубать никого не собираюсь», – сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

Абдулрашид Садулаев: «Восстановление проходит лучше, чем я ожидал. В тренировках участвую, но нагрузку на шею не даю»

Александр Карелин: «Федор и Хабиб заложили утверждение, что русские самбисты победоносны в ММА»