Александр Карелин: «Федор и Хабиб заложили утверждение, что русские самбисты победоносны в ММА»

Теги MMA Александр Карелин Федор Емельяненко Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Александр Карелин высказался об успехах российских самбистов в ММА.

 – Самый известный российский спортсмен в ММА – Ислам Махачев. Вы знаете его?

– Какой вид спорта он представляет?

– Он чемпион мира по боевому самбо...

– Самбист. То есть – российский самбист. Это продолжение утверждения, которое заложили Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, что русские самбисты – не важно, какую из региональных школ они представляют – победоносны в этом запутанном виде проведения соревнований, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Карелин критикует ММА, но сам дрался по смешанным правилам. В 1999-м борец бился с японским рестлером – и бой стал мифом

«Есть спорт, а есть дешевые шоу типа поп-ММА». Федор Емельяненко ответил на критику Александра Карелина

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3 комментария
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как в том анекдоте

мама маленькому Изе :
- "когда ты получишь Нобелевскую премию, сынок, ты будешь великим русским ученым, а пока что ты для них жидовская морда"
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+4
Да и сам Карелин заложил утверждение, что спортсмены победоносны в политике. Сперва депутатом был (с 99-го по 2020-й), теперь и в СФ заседает сенатором 4-й год. А какой же из Сан Саныча педагог - целый доктор наук! Но Карелин явно умом не обделён, коль сообразил, что нужно не к воякам и ментам идти за званиями, как остальные спортики, а в налоговую, "дослужившись" там до полковника.
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Херню сказал какую то
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