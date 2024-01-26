Александр Карелин: «Федор и Хабиб заложили утверждение, что русские самбисты победоносны в ММА»

Александр Карелин высказался об успехах российских самбистов в ММА.

– Самый известный российский спортсмен в ММА – . Вы знаете его?

– Какой вид спорта он представляет?

– Он чемпион мира по боевому самбо...

– Самбист. То есть – российский самбист. Это продолжение утверждения, которое заложили и , что русские самбисты – не важно, какую из региональных школ они представляют – победоносны в этом запутанном виде проведения соревнований, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Карелин критикует ММА, но сам дрался по смешанным правилам. В 1999-м борец бился с японским рестлером – и бой стал мифом

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