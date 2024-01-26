Александр Карелин: «Федор и Хабиб заложили утверждение, что русские самбисты победоносны в ММА»
Александр Карелин высказался об успехах российских самбистов в ММА.
– Самый известный российский спортсмен в ММА – Ислам Махачев. Вы знаете его?
– Какой вид спорта он представляет?
– Он чемпион мира по боевому самбо...
– Самбист. То есть – российский самбист. Это продолжение утверждения, которое заложили Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, что русские самбисты – не важно, какую из региональных школ они представляют – победоносны в этом запутанном виде проведения соревнований, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
Карелин критикует ММА, но сам дрался по смешанным правилам. В 1999-м борец бился с японским рестлером – и бой стал мифом
«Есть спорт, а есть дешевые шоу типа поп-ММА». Федор Емельяненко ответил на критику Александра Карелина
мама маленькому Изе :
- "когда ты получишь Нобелевскую премию, сынок, ты будешь великим русским ученым, а пока что ты для них жидовская морда"