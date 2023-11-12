Абдулрашид Садулаев: «Восстановление проходит лучше, чем я ожидал. В тренировках участвую, но нагрузку на шею не даю»

Теги травмы вольная борьба Иван Ярыгин сборная России по борьбе Абдулрашид Садулаев ТАСС Борьба

Абдулрашид Садулаев в январе рассчитывает выступить на турнире имени Ивана Ярыгина.

В сентябре Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку на чемпионате мира в Белграде из-за травмы шеи. После этого он был прооперирован. 

«Чувствую себя очень хорошо. Восстановление проходит лучше, чем я ожидал. В тренировках участвую, но нагрузку на шею не даю», – сказал Садулаев.

По его ощущениям, он сможет принять участие в Кубке Ивана Ярыгина, который пройдет в Красноярске в январе 2024 года. После этого он рассчитывает отобраться в олимпийскую сборную.

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