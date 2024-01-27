Боец ACA Корнилов – о возможном переходе Бетербиева в MMA: «Ему нужно быть осторожным. Полгода недостаточно для того, чтобы стать хорошим борцом»

Боец лиги ACA Кирилл Корнилов оценил идею перехода Артура Бетербиева в MMA.

«В первую очень надо будет подойти к бою с большой осторожностью. Можно подраться с парнем, который не борется, и считает себя боксером. С таким соперником подраться можно, но если у него есть малейшее представление о борьбе, боксировать он не будет. 100 процентов. Будет искать перевод.

Полгода недостаточно для того, чтобы наверстать и стать хорошим борцом, мало-мальски понимать, как защищаться», – заявил полуфиналист Гран-при ACA Кирилл Корнилов.

Тренер Бетербиева: «Бивол классно разобрался с Канело, но Артур слишком крупный для него. Он прижмет Дмитрия к канатам и убьет»

Артур Бетербиев: «Если бы предложили бой с действующим чемпионом по ММА, то я согласился бы»