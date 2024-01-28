Тактаров – о Милохине в ММА: «Вы прикалываетесь? Он блогер или рэпер-шмепер?»

Теги Олег Тактаров MMA Даня Милохин Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров высказался о желании Дани Милохина дебютировать как боец ММА.

«Вы прикалываетесь? Я честно до конца не знаю и не понял, кто это, а кому-то, видимо, нехрен делать, чтобы комментировать это. Пускай что хочет, то и делает.

Зачем это обсуждать? Он блогер или какой-то рэпер-шмепер. Хочет заниматься спортом – пускай занимается. Правда бокс не тот вид, который приносит здоровье, ха-ха!

Захотелось Милохину попробовать все вещи на своей шкуре – пусть пробует. Совет, счастье и любовь ему в этих начинаниях!» – сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.

Милохин сообщил, что дебютирует в ММА 16 февраля: «Подерусь с каким-то местным типом в Дубае»

Тактаров – о «Слове пацана»: «На безголовых это повлияет, на адекватных – нет»

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