Олег Тактаров: «Лучший игрок в истории «Арсенала» – это Аршавин»

Теги Андрей Аршавин Патрик Виейра Тьерри Анри премьер-лига Англия Арсенал Олег Тактаров MMA Тони Адамс Деннис Бергкамп Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров назвал имя лучшего футболиста в истории «Арсенала».

«Андрей Аршавин – лучший футболист России всех времен и народов. Лучший игрок «Арсенала» по моей версии... Анри, Виейра, Адамс, Бергкамп – в пятерке», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Аршавин – обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, а также бронзовый призер Евро-2008. В составе «Арсенала» россиянин провел 105 матчей, в которых забил 23 мяча.

Трансфер Анри – лучший в истории «Арсенала» по версии FourFourTwo, Виейра – 2-й, Бергкампа – 4-й

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38 комментариев
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Людям которых били по голове,можно простить такое высказывания
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Ну в шутку же, В ШУТКУ
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какая пафосная чушь
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Бергкамп, Анри и Фабрегас полностью согласны.
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Ответ SuperStarrrr
Ну в шутку же, В ШУТКУ
Охоту Крепкую организуйте, пожалуйста😏
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Ну от Тактарова даже странно было другое услышать, он вспомнил то остальных с трудом. Уже герой.
+8
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Ненахов
Тьерри Анри «WTF???»
Аршавин был даже не лучше Томаша Росицки)))
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Наверное всë - же лучший из россиян игравших в Европе. Но никак не лучший в Арсенале.
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Ответ Роман
Аршавин был даже не лучше Томаша Росицки)))
Росицки однозначно сильнее Аршавина
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ 嘉納-治五郎 嘉納-治五郎
лучше
значит тренер делал хуже команде когда Аршавин сидел на скамейке, а Росицки играл?
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Ответ Martin Naceri
Людям которых били по голове,можно простить такое высказывания
Чел…
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Брехня.
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Странно, что не в мире.
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Андрей тут на Тома Круза похож))
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Комментарий удален модератором
Ахахахахаахахахаахахаха
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Ответ Isa Babaev
Комментарий удален модератором
Так это в любой стране. Для армян Мхитарян что то на уровне Марадоны, для Франции Мбаппе кучу лет подряд лучший игрок мира, а сколько деревянных брусков хайпят в Италии, Испании, Германии, Англии не сосчитать. Ну и мы русские такие же, я кучу раз читал тут на спортсе, что Головин уровня Модрича и вообще в любом топе будет в основе и будет там лидером.
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Ответ Boshetun mai*
Шевченко обладатель золотого мяча. Ассшейвин обладатель чипсов лейс со вкусом сыра, вот и вся разница
потенциал был выше чем у Шевченко
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Тактаров видимо смотрел 1 матч с Ливерпулем и сделал такой глобальный вывод. Арсенал судя по его словам был образован накануне той игры(4:4) ))))))))))
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Ответ Martin Naceri
Людям которых били по голове,можно простить такое высказывания
Комментарий удален пользователем
Учитывая, что он знаем фамилию Адамс, и где он играл… похоже, просто на шутку
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Олежке больше не наливать
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более глупого и представить нельзя. вроде тактаров был всегда вменяемым . там только Тони Адамс может ответить Йан Райт вообще смеется , Про Анри и говорить нечего. аршавин был игрок одной игры с ливерпулем, больше он никто, от слова совсем
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Скоромно, называть лучшего игрока в истории, просто лучшим в истории России и арсенала.
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Игрок ротации, ничего не выигравший и не показавший в Арсенале , которого в Лондоне никто и не вспомнит сейчас .
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Тьерри Анри «WTF???»
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Анри в шоке
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По версии Охоты Крепкое
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