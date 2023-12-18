Олег Тактаров: «Лучший игрок в истории «Арсенала» – это Аршавин»

Олег Тактаров назвал имя лучшего футболиста в истории «Арсенала».

«Андрей Аршавин – лучший футболист России всех времен и народов. Лучший игрок «Арсенала» по моей версии... Анри, Виейра, Адамс, Бергкамп – в пятерке», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Аршавин – обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, а также бронзовый призер Евро-2008. В составе «Арсенала» россиянин провел 105 матчей, в которых забил 23 мяча.

Трансфер Анри – лучший в истории «Арсенала» по версии FourFourTwo, Виейра – 2-й, Бергкампа – 4-й

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