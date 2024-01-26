Менеджер дю Плесси – об Адесанье: «Хочу, чтобы он стал соперником Дрикуса. Его представители подтвердили, что он сможет выступить на UFC 300»
Менеджер дю Плессии сообщил, что Исраэль Адесанья согласился на бой на UFC 300.
«Мне бы хотелось, чтобы соперником Дрикуса стал Адесанья. Между парнями произошел конфликт, они уже начали раскрутку боя. Скажу вам прямо: если бы Исраэль не был готов к поединку, Дрикус бы не стал бросать ему вызов.
Перед боем [с Шоном Стриклендом] я связался с представителями Исраэля и спросил: «Эй, Иззи сможет выступить на UFC 300?» Мне сказали, что он будет готов», – заявил менеджер Дэнни Рубинштейн.
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