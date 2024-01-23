Аспиналл – об участии в турнире UFC 300: «Единственные возможные соперники – Перейра и Леснар. Все остальные сейчас заняты»

Том Аспиналл высказался об участии в турнире UFC 300.

«Я готов к поединку на UFC 300. До турнира осталось три месяца, а я тренируюсь два раза день с тех пор, как провел последний бой – я в хорошей форме. Достаточно внести несколько изменений, и я буду готов к турниру.

Проблема в том, что у меня нет реалистичного соперника. Единственные возможные варианты – и , но и с ними будет сложно договориться.

Все остальные сейчас заняты, поэтому у меня связаны руки», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе .

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