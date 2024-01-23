Аспиналл – об участии в турнире UFC 300: «Единственные возможные соперники – Перейра и Леснар. Все остальные сейчас заняты»

Теги UFC MMA Брок Леснар тяжелый вес (MMA) Том Аспиналл Алекс Перейра UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл высказался об участии в турнире UFC 300.

«Я готов к поединку на UFC 300. До турнира осталось три месяца, а я тренируюсь два раза день с тех пор, как провел последний бой – я в хорошей форме. Достаточно внести несколько изменений, и я буду готов к турниру.

Проблема в том, что у меня нет реалистичного соперника. Единственные возможные варианты – Алекс Перейра и Брок Леснар, но и с ними будет сложно договориться.

Все остальные сейчас заняты, поэтому у меня связаны руки», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Аспиналл готов драться с Перейрой: «Я не задираю ребят поменьше, но если Алекс готов, то я в деле»

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8 комментариев
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Пусть Перейра начинает готовиться и жрать как не в себя. )
А чего, вон Алмейда же выходит с весом в 105-107 кг драться в тяжах. А Алекс примерно столько и есть без весогонки.
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А как Леснар допинг-контроль пройдет за 3 месяца? И зачем ему в принципе нужен бой в 46 лет с молодым ударником, он в WWE отлично баблишко рубит, не выступая с лета.
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С юмором,стебется Том)))
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Кого там Леснар то побить сможет, Орловского или Олейника, а может Абдурахимова? Наврядли, скорее ему нахлобучат. Тот же Алмейда при всей разнице в кг по нему катком пройдется
Леснар чисто ради сегмента может выйти, шутки ради бросить вызов победителю пары Джонс Миочич
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Ответ dadahandadahan3@gmail.com
а реванш с Павловичом -?как тебе этот вариант))
Павлович отстранён по медицинским показаниям на полгода, разве нет?
После таких нокаутов
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Ответ Ryan T.
Пусть Перейра начинает готовиться и жрать как не в себя. ) А чего, вон Алмейда же выходит с весом в 105-107 кг драться в тяжах. А Алекс примерно столько и есть без весогонки.
Я ожидал увидеть его в тяжах, но не так быстро
Потушить свет он в состоянии любому тяжу
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Ответ Игорь Луценко
А как Леснар допинг-контроль пройдет за 3 месяца? И зачем ему в принципе нужен бой в 46 лет с молодым ударником, он в WWE отлично баблишко рубит, не выступая с лета.
10-15млн лишними для Брока не будут)
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