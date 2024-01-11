Гришин: «RCC пытается спасти Штыркова от встречи со мной, изменив результат боя с Бакытжанулы»

Экс-боец UFC Максим Гришин прокомментировал отмену результата его поединка с представителем Казахстана Асылжаном Бакытжанулы на турнире RCC 17.

«Очень удивлен этой новостью. Хотел бы уточнить несколько моментов. Кто такие независимые судьи в Союзе ММА России? Почему просмотр боя и результат ни с кем не был согласован? Почему меня не поставили в курс дела? Это раз. Я так понимаю, что все было сделано с согласия руководителя лиги. Это в очередной раз дискредитирует команду моего соперника. Наконец-то они себе выплакали какой-то результат.

Лига пытается спасти Ивана Штыркова от нашей встречи, которая дважды срывалась не по моей вине. Я был гостем турнира RCC, а Асылжан у них на контракте или на иных соглашениях. Он вышел на замену. Лига пытается организовать реванш. Хорошо, ждем достойного предложения. Я не принижаю бойцовские качества Асылжана. У нас был хороший и плотный поединок. Но я ни в коем случае не считаю себя проигравшим. Просто удивлен реакцией команды и лиги. У элитных спортсменов не должно быть сожалений о проведенном времени на поле боя, независимо от результата», – сказал Гришин.

15 декабря в со-главном событии турнира RCC 17 Гришин победил Бакытжанулы единогласным решением. 11 января стало известно, что результат поединка был пересмотрен. Бой был признан несостоявшимся.

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