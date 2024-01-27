Логан Пол жалеет о ссоре со «Скалой»: «Я подвел своего кумира. Это просто отстой»

Логан Пол признался, что жалеет о ссоре с Дуэйном Джонсоном.

«Когда я пытался создать план своей карьеры, то часто смотрел на Джона Сину и Дуэйна Джонсона.

Дуэйн – мой кумир. Я хотел быть похожим на него.

Он был таким же крутым вживую, каким казался по телевизору. Он потрясающий. Мы сделали совместный контент, который собирал 50-70 миллионов просмотров. Мы виделись еще несколько раз. Я посещал его на съемочной площадке. Я бы сказал, что мы были приятелями.

Потом я съездил в Японию, где записал те скандальные ролики. Его агент позвонил и попросил удалить наш совместный контент. Дуэйн не хотел со мной общаться. Эта история нанесла мне большой ущерб. Мне пришлось долго работать над собой, выясняя причины случившегося.

Я причинил ему боль. Настолько, что он не хотел иметь ничего общего со мной. И он имел на это право. Я подвел своего героя.

Это был низкий момент. Просто отстой», – признался блогер Логан Пол.

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