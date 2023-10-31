Диллон Дэнис назвал себя чемпионом WBO в тяжелом весе: пояс принадлежит Александру Усику

Теги Александр Усик Bellator бокс Диллон Дэнис Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Диллон Дэнис объявил себя чемпионом мира по боксу.

«Я линейный чемпион WBO в тяжелом весе. Если кому-то есть что сказать, приходите и заберите у меня пояс» – написал в соцсетях экс-боец Bellator Диллон Дэнис, выложив фото с поясом WBC.

Пояс WBO в тяжелом весе принадлежит Александру Усику. Дэнис в октябре дебютировал в профессиональном боксе, проиграв Логану Полу дисквалификацией за неспортивное поведение в ринге.

Диллон Дэнис написал, что «рулит Лондоном», Мокаев ему ответил: «Ты даже на улицу без охраны выйти не можешь, куда тебе рулить?»

Логан Пол: «Не исключаю, что снова выйду на ринг, если Макгрегор захочет защитить своего сучонка. Где этот лепрекон?»

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4 комментария

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pups1
Щас пойду на алике 4 пояса куплю и обьявлю себя абсолютным чемпионом
+3
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+3
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pups1
🤡🤡
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0
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LaffyTaffy
У Конора хотя бы иногда смешные шуточки получаются, а у этого Диллона что ни пост, то дурка. 🤡 он думает, что это смешно?
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OKUZ
Сказочный дал...б🤦
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