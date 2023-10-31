Диллон Дэнис назвал себя чемпионом WBO в тяжелом весе: пояс принадлежит Александру Усику

Диллон Дэнис объявил себя чемпионом мира по боксу.

«Я линейный чемпион WBO в тяжелом весе. Если кому-то есть что сказать, приходите и заберите у меня пояс» – написал в соцсетях экс-боец Bellator Диллон Дэнис, выложив фото с поясом WBC.

Пояс WBO в тяжелом весе принадлежит . Дэнис в октябре дебютировал в профессиональном боксе, проиграв Логану Полу дисквалификацией за неспортивное поведение в ринге.

Диллон Дэнис написал, что «рулит Лондоном», Мокаев ему ответил: «Ты даже на улицу без охраны выйти не можешь, куда тебе рулить?»

Логан Пол: «Не исключаю, что снова выйду на ринг, если Макгрегор захочет защитить своего сучонка. Где этот лепрекон?»