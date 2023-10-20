Фьюри – о WWE: «Это слишком сложно для меня. Лучше уж бегать по рингу и уворачиваться от ударов»
Тайсон Фьюри считает, что бокс намного проще рестлинга.
Напомним, что Фьюри провел один поединок в WWE – в 2019 году победил Брауна Строумэна на шоу Crown Jewel в Саудовской Аравии.
«WWE – это слишком сложно для меня. Тело тяжело переносит выступления в рестлинге. Бокс намного проще. WWE, падения на настил и все такое... Лучше уж бегать по рингу и уворачиваться от ударов», – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.
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