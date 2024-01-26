Бетербиев не планирует завершать карьеру: «Мне еще надо стать хорошим боксером»

Теги Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру.

«На данном этапе я чувствую себя хорошо. Я получаю наслаждение от того, что делаю – от бокса, от тренировок, от боев. Нет такого, что я устал от этого. Как я пойму, что пришло время заканчивать? Мне еще надо стать хорошим боксером.

Еще поработаю, думаю. Что это значит? Может, я слишком самокритичен, но пока не чувствую, что стал хорошим боксером. Это же хорошо – могу поднажать еще, что-то улучшить», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

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